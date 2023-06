Tuday Conad è la nuova insegna della prossimità Urbana di Conad destinata a punti di vendita posizionati in centri abitati ad alta densità di utenti, con un prevalente afflusso pedonale.

Come il "vecchio" Conad City di via Luca della Robbia 10 a Pesaro che da venerdì 9 giugno espone il nuovo formato.

Il negozio è gestito dalla M.L.Supermercati di Marco Casali e soci e fa parte della rete associata alla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Vi lavorano 6 persone e ha una superficie di vendita di 400 metri quadri.

Gli orari sono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8 alle 13.

Il punto vendita vuol servire molteplici tipologie di clienti: dai residenti di quartiere ai lavoratori in pausa pranzo, dai giovani e studenti ai turisti, ed è molto semplice da fruire anche per i clienti in età più avanzata.

I clienti potranno fruire di promozioni a loro dedicate, nonché potranno trovare in negozio l’attività “Mi Premio” e tutte le campagne di collezionamento a punti organizzate da Conad.

I soci gestori dei punti vendita implementeranno inoltre nuovi servizi a disposizione del cliente. Commercianti Indipendenti Associati è impegnata, insieme a tutto il sistema Conad, allo sviluppo del nuovo Canale su tutti i territori della rete associata.