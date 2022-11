Al Bolgia, top club di Bergamo, il ritmo dell'elettronica internazionale si sente forte ogni settimana. Il prossimo 7 dicembre 2022 a far scatenare il tempio della musica elettronica internazionale torna il top dj producer inglese Pawsa.



Pawsa è tra i talenti in maggiore ascesa nella scena tech house internazionale. Cresciuto artisticamente a Londra, nei suoi set e nei suoi dischi non manca mai un pizzico di old school. Come producer ha esordito con un EP pubblicato da Lost Records, in cui spicca il singolo "Pilot", capace di raggiungere il vertice nella classifica di Beatport. Al 2015 risale, invece, la nascita della sua label Solid Grooves dove ha pubblicato, la scorsa estate, "Room Service", produzione house sofisticata, dalle influenze latine. Tra le sue collaborazioni più importanti ci sono poi quelle con le etichette di Green Velvet e Nicole Moudaber. Oltre a far scatenare top club come il DC-10 di Ibiza o il Club Space di Miami, la sua musica è conosciuta in tutto il mondo. Dunque, a dicembre '22, un top club come il Bolgia, e poi, il 10/12, Lutfi Kirdar Congress Center, per CircoLoco Instanbul, e l'1 gennaio 2023 è con Silvie Loto al Pacha di Barcellona. In main room del top club sull'A4, il 7 dicembre '22, in console ci sono pure MudDdler, Salvo V e Pando. Riassumendo, è un altro party che si preannuncia imperdibile.



Al Bolgia, il 7 dicembre 2022, si balla pure nella Lab Room con il party Souls. Al mixer si alternano Andrea Scaranna, Naigel b2b Francesco Catanzaro, Neghesti, Edoardo Manzini b2b Ginny C, Kickballas, Krist eYell. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonista Pawsa il 7 dicembre 2022 al Bolgia di Bergamo è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Len Faki, Ilario Alicante, Davide Squillace e Matthias Tanzmann, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati ed Anfisa Letyago.



7/12 Pawsa @ Bolgia - Bergamo

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino