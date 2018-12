Circus beatclub - Brescia: Rehab, Michael Feiner, Pazza Pazza Idea... e un dicembre '18 pieno di party

Al Circus beatclub di Brescia, dal 6 dicembre 2018 all'inizio di gennaio 2019 si balla praticamente senza soluzione di continuità. Come lo scorso anno i party sono tanti, tantissimi... e tutti molto diversi tra loro. C'è una piacevole novità, ovvero Circus sarà aperto anche a Capodanno per un evento di cui saranno comunicati i dettagli a breve. Ma andiamo con ordine, iniziando a raccontare cosa si balla fino al 16 dicembre.

Giovedì 6 e giovedì 13 dicembre '18 il sound è hip hop & scatenato con Rehab, il party black di Circus conosciuto ormai in tutta Italia per qualità musicale. Chi ama questo tipo di sonorità non può mancare, visto che il livello è decisamente alto.

Venerdì 7 dicembre in console con la Circus family c'è un dj guest internazionale. Anzi, più che un dj, Michael Feiner (nella foto) è uno showman unico e pure un musicista completo, visto che oltre a mixare suona il sax come pochi sanno fare.

Svedese, Michael Feiner, nel 2016 ha prodotto una hit mondiale come "Mantra", un brano che ancora oggi sta facendo ballare il mondo. Nell'estate 2017 è tornato con "Bababa" ed è spesso guest sul palco del mitico festival belga Tomorrowland, trasmesso in Italia anche dalla RAI.

Come se non bastasse, ha pure remixato "Volare" di Rovazzi e Gianni Morandi e prodotto alcuni dei più grandi successi in ambito musica dance degli ultimi anni, tra cui "Together" di Axwell & Sebastian Ingrosso e le hit di Stefan Dabruck e Eddie Thoneick.

Circus, sabato 8 dicembre, insieme alla sua squadra di dj e artisti (Brio e Toma alla voce, Dr.Space in console, etc), ospita al microfono Cire, vocalist originario di Mantova che ha un'energia unica. Il locale per venerdì 14 dicembre '18 propone uno scatenato Party Terrace, sabato 15 l'evento è il 'classico' sabato Circus... mentre c'è una piacevole news per domenica 16 dicembre.

In questa data prende vita un dinner show / evento chiamato Pazza Pazza Idea. E' un party pensato per chi vuol cenare e poi divertirsi in grande stile, i partner della Circus family sono tanti. Laboratorio Lanzani, che in città e non solo non ha certo bisogno di presentazioni, si occupa del club. Pinka Events, uno staff attivo in tutto il mondo, pure a Ibiza, che per anni ha regalato magia agli show del QI di Rovato, si prende cura dello show. Alla musica, infine, pensa un super dj esperto di divertimento e canzoni da cantare come Antonio Viceversa...





Circus beatclub - Brescia. I party dal 6 al 12 dicembre 2018



6/12 Thursday Rehab (hip hop)

7/12 Friday Circus, dj Michael Feiner

8/12 Saturday Circus, voice Cire

13/12 Thursday Rehab (hip hop)

14/12 Friday Circus party terrace

15/12 Saturday Circus

16/12 Sunday Pazza, Pazza Idea Cena & Live Show...