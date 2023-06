Pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel territorio comunale di proprietà o in disponibilità dello stesso e/o dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale approvato nell’aprile del 2017.

Per partecipare al bando di concorso, occorrerà presentare istanza entro e non oltre il 4 agosto 2023 utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Milazzo.

La graduatoria definitiva, che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra precedente graduatoria provvisoria o definitiva vigente; pertanto, tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. prima del presente bando, per essere validamente inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare nuova istanza. In caso contrario saranno considerati non più interessati all’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto per l’assegnazione di un alloggio di ERP.

Il bando chiarisce i criteri di assegnazione degli alloggi popolari che di volta in volta si andranno a liberare e consente a tutti coloro che posseggono i requisiti di inserirsi in una graduatoria che diventerà l’unica via d’accesso per ottenere la casa.