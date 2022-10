Elena Zarcone, artista di origini Torinese, con il brano “Quelli veri” (prodotto e composto da Salvo Buono) mette in evidenza i rapporti al limite, storie malate, storie violente, violenza che più delle volte il protagonista fuori controllo è l’uomo. L’artista in questo brano narra (soprattutto) di uomini che amano le donne, uomini che rispettano la Donna, coscienti del ruolo che la stessa ricopre, con tutto quello che da sempre vive attorno ad essa. “Quelli veri” sanno di lei, quelli veri, non lasciano segni né lividi ma regalano sogni dei brividi.

Elena Zarcone, artista d'origine siciliana, un personaggio con grande tecnica vocale ed interpretativa. Elena comincia prestissimo a far parte del pianeta musica. L'amore per la stessa con il tempo diventerà una ragione di vita. Passione (la musica) trasmessagli già in tenera età da Papà Felice, studia canto per poi finalmente riuscire a realizzare con il fratello Tony (Musicista) il sogno di sempre, calcare più palchi possibili.

Elena Zarcone oggi ha raggiunto la giusta maturità artistica per poter affrontare un nuovo percorso ma questa volta da interprete solista. Consapevole dei propri mezzi si dirige (con il brano dal titolo “Quelli veri”) verso l'obbiettivo. L'artista sa quanto sia importante riuscire ad emozionarsi per poter a sua volta emozionare.

«Affidare il brano “Quelli veri” ad Elena, non è stato difficile - dice di lei Salvo Buono (autore/compositore del brano nonché produttore dell'artista) -. Elena è bravissima, è riuscita ad entrare emotivamente nel brano, vestendoselo addosso come una seconda pelle8».

https://www.youtube.com/watch?v=4ewOwA_GpYk