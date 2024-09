L'Italia presenta agli Oscar 2025 Vermiglio, un toccante melodramma che ci immerge in un mondo rurale ormai ai margini. Il pluripremiato film di Maura Delpero vincitrice del Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival di Venezia, che racconta una storia avvincente e intima in un microcosmo sociale che merita di essere raccontato, concorrerà nella categoria Miglior film internazionale sfidando gli “attuali” favoriti come Francia (Emilia Perez), Germania (The Seed of the Sacred Fig), Irlanda (Kneecap), I'm Still Here (Brasile), Dahomey (Senegal), Portogallo (Grand Tour), Danimarca (The Girl with the Needle).

TRAMA: Sul confine tra l'adolescenza e la maturità, Flavia, Lucia e Ada vivono l'ultimo anno di guerra in Trentino-Alto Adige. Un colpo improvviso le proietta nell'età adulta, segnando indelebilmente le loro vite.

Vermiglio è stato selezionato per due importanti festival che precedono la Stagione dei Premi americana: il Toronto International Film Festival e il BFI London Film Festival.