Kiss Kiss - Brescianini, accordo raggiunto! Tutto fatto anche per Gilmour: le ultime

Nel corso di Radio Goal ultime di mercato con il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio che fa un doppio annuncio: "Fatta per Brescianini, ci siamo. Il Napoli in un primo momento aveva offerto 8 milioni più bonus a fronte di una richiesta del Frosinone di 12 milioni, ora il club azzurro si è spinto fino a 10 più bonus, siamo in dirittura d'arrivo. Per certificare l'ufficialità di Brescianini la condizione è l'addio di Gaetano e questo il ds del Frosinone lo sa. Nel contempo vi dico che se Cajuste accetta il Galatasaray è tutto fatto anche per l'arrivo di Gilmour dal Brighton".



Osimhen 'frena' i discorsi col Chelsea: ha due perplessità sui Blues

Osimhen non è convinto della destinazione Chelsea, per due motivi: i Blues non giocano la Champions ed hanno imposto un nuovo tetto salariale. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I club sono al lavoro, parlano e provano a studiare un piano. Ma il fatto è che Osi a differenza di Lukaku, in questo momento al lavoro in solitudine a Londra in attesa degli eventi, coltiva una serie di perplessità:

il Chelsea non sembra essere la prima scelta, anzi lo è sempre il Paris Saint-Germain, e senza il suo placet non potrà concretizzarsi alcuna operazione. Va da sé. Tra l'altro va ricordato che il Psg giocherà la Champions mentre il Chelsea disputerà la Conference e ha pure un salary cap nuovo di zecca. Fatto sta che Conte aspetta un centravanti titolare da inserire con i tempi giusti: e in un modo o nell'altro, Osimhen o Lukaku, vuole mettere un punto".



Osimhen, Romano: "L'agente contrario al prestito. E non si taglia l'ingaggio per il Chelsea"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, parla sul suo canale YouTube della situazione di Victor Osimhen: “Osimhen ha detto sì al Paris Saint Germain, ma la trattativa tra Napoli e Psg è completamente il stand-by. Così, il club azzurro ha iniziato a discutere dell’affare col Chelsea, analizzando la possibilità di uno scambio (con forte conguaglio in favore del club azzurro) con Romelu Lukaku

Bisogna chiarire una cosa sulle posizioni di Osimhen e del suo agente: sono contrari a muoversi in prestito con opzione di acquisto, bisognerebbe eventualmente chiudere con un prestito con obbligo di riscatto.Altra parte fondamentale della vicenda è l’ingaggio: dovesse andare in prestito al Chelsea dovrebbe tagliarsi l’ingaggio e non è disposto a farlo".



Conte, primo compleanno azzurro! ADL: "Lo festeggi con la tua nuova famiglia"

Oggi Antonio Conte compie 55 anni. E' il primo compleanno azzurro per l'allenatore salentino e arrivano puntuali, a mezzanotte in punto, gli auguri del presidente Aurelio De Laurentiis: "Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra", così il presidente sul suo profilo X.



Conte è impaziente, Repubblica: "Vuole risolvere la questione centravanti"

Aspetta novità pure Antonio Conte, impaziente di risolvere la questione legata al centravanti titolare del suo Napoli. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul caso che riguarda Victor Osimhen e la sua trattativa per il suo addio: "Victor Osimhen non lo è: a Castel di Sangro si sta limitando (per evitare infortuni) alla parte atletica ma non ha disputato un minuto delle amichevoli.

Non ci sarà neanche stasera (inizio alle 20, diretta su OneFootball) nel match contro i francesi del Brest, secondo appuntamento allo stadio Patini. Davanti si alterneranno Cheddira e Simeone (pure il Cholito non ha ancora deciso il suo futuro) e Conte vorrebbe al più presto il suo titolare. Una soluzione va trovata e toccherà ad Osimhen l'ultima parola sulla destinazione'.