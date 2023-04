Il 28 aprile 2023 esce "U Got 2 Know '23" (Visnadi Remix) dei Cappella, una nuova versione della hit anni '90 di uno dei progetti simbolo della Dance Made in Italy nel mondo. Creati nel lontano 1987 dal vulcanico produttore Gianfranco Bortolotti, che ancora oggi guida Media Records con la collaborazione di Gianluca Motta, i Cappella hanno iniziato a sfornare una hit dietro l'altra fin dal 1988. Tutte le loro canzoni, da "Bauhaus (Push the Beat)" a "Take Me Away", da "Move On Baby" a "Move It Up" fino alla celeberrima "U Got 2 Let The Music", regalano energia e mettono voglia di scatenarsi sul dancefloor.



La versione originale di "U Got 2 Know", in particolare, uscì nel 1992, ovvero più o meno 21 anni fa, raggiungendo ottime posizioni nelle chart di tutta Europa e spianando la strada a tanti altri successi firmati Cappella. "U Got 2 Know '23" esce in un nuovo remix sulla storica label BXR, un remix firmato Visnadi, ovvero Alex Party, un altro dei progetti italiani che negli anni '90 facevano ballare il mondo. Tra le tante loro hit è impossibile non citare "Don't Give Me Your Life".



Potrebbe sembrare un'operazione nostalgia, ma "U Got 2 Know '23" (Visnadi Remix) dei Cappella è tutt'altro: è un viaggio musicale tra passato e futuro della dance pensato per ballare proprio in questa primavera 2023, con sonorità decisamente attuali e potenti.



Perché la musica dei Cappella è molto amata ancora oggi. Gianfranco Bortolotti, Deus Ex Machina di Media Records, in particolare, collabora da tempo con Vicky & Jay, gli artisti che sul palco danno oggi vita alle canzoni dei Cappella. Negli ultimi anni i Cappella sono infatti uno dei gruppi live più attivi del Regno Unito. Si esibiscono in oltre show all'anno, in eventi e festival per migliaia di persone.



Cappella - "U Got 2 Know '23" (Visnadi Remix)

bfan.link/u-got-2-know-23



I Cappella su Instagram

https://www.instagram.com/cappellaofficial