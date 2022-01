Galli salvato più dalle cure che dal booster. Il medico superstar ha contratto il Covid nonostante la terza dose, evitando il ricovero grazie alle terapie precoci. Altra conferma che insistere con divieti e farmaci imperfetti non ha senso: bisogna cominciare a trattare i malati prima che si aggravino.

Questo è quanto titola oggi LaVerità, quotidiano diretto dal sempre sorridente Maurizio Belpietro.

Ed è bastato questo titolo per far scatenare i complottisti no vax sui social con ironie e invettive contro governo, infettivologhi, medici, ecc.

Ma come quali sono "realmente" i fatti? Li ha riassunti lo stesso Massimo Galli a Mattino 5:

"Verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron, anche se ho condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone. ... Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Nel periodo tra Natale e Capodanno, gli unici pazienti che ho sentito è stato per mail o per telefono. Ho visto poche persone a livello conviviale, senza mascherina, ma mai tutte insieme. Questo la dice lunga su quanto questa variante sia contagiosa. La mia è certamente Omicron, sequenziata dalle mie ragazze in laboratorio. Per i vecchiotti come me non è proprio una passeggiata. ... Se non avesse avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata decisamente peggio, tenendo conto della mia età e con la mia storia. Quindi, senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa. Questo è un dato di fatto".

Quindi, è vero che Galli si è ammalato di Covid. E per quanto riguarda le cure domiciliari? Ecco che cosa ha dichiarato a Fanpage:

"Ho fatto outing questa mattina a Canale 5 sulla malattia e quanto alle cure domiciliari, mi piacerebbe sapere quali".

LaVerità è una fonte stampa registrata e chi vi scrive sono giornalisti iscritti all'albo... ma in qujesto caso non per fare informazione, bensì per fare propaganda. Ma in Italia non è una novità... e non solo per LaVerità.