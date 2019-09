Greggio, c'è chi pronostica un futuro a 20 dollari per barile

Lo scenario del mercato petrolifero potrebbe cambiare in modo molto drastico nei prossimi anni.

Il prezzo del barile potrebbe infatti scivolare pesantemente, a causa della sempre più imponente avanzata delle energie rinnovabili, tanto che c'è chi ipotizza che possa addirittura scendere fin verso i 20 dollari.

Già oggi, ad esempio, se venissero reindirizzati gli stessi capitali attualmente investiti nell'estrazione e nella distribuzione del greggio in impianti a energia eolica e solare, questi potrebbero fornire energia ai veicoli elettrici a costi molto più vantaggiosi di quelli forniti dal petrolio a 60 dollari al barile.

Ed il petrolio, per essere concorrenziale ad uno scenario sopra immaginato, dovrebbe essere venduto ad un prezzo forse anche sotto i 20 dollari al barile.

Nei prossimi anni, pertanto, non sarà improbabile assistere ad una sempre più accelerata "riconversione" delle aziende petrolifere in aziende green che, paradossalmente, finiranno pure per rinnegare quello da loro fatto per decenni.