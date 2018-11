Massimiliano Varrese giurato a Napoli alla finale europea di Miss Europe Continental 2018

Sempre più ricco e prestigioso il parterre di MISS EUROPE CONTINENTAL 2018 con tante sorprese.

La giuria della finalissima delle internazionali e prestigiose Olimpiadi della Bellezza, del patron Alberto Cerqua, che si terrà a Napoli il 24 novembre 2018 nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare, alla star di Una vita , l'attrice spagnola Anita Del Rey e al bello delle fiction Danilo Brugia, e a Daniela Martani e all'attrice belga Pauline Brulet, vede aggiungersi anche Massimiliano Varrese.

Popolare per tante fiction di successo, come attore, regista del docufilm Mikael e poi al cinema con la pellicola Affittasi Vita di Stefano Usardi, Varrese è membro di una giuria davvero internazionale, in questa sesta edizione di Miss Europe Continental 2018, presentata da Veronica Maya e Marco Senise.

"Adoro Napoli, è un piacere tornarci, per un evento così importante. Sogno di sposare a Procida la mia compagna Valentina Melis", ha dichiarato l'attore Massimiliano Varrese.