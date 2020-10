L'Istat ha pubblicato l'andamento di quella che viene definita economia non osservata (in pratica l'economia sommersa e quella illegale) per il 2018, raffrontandolo con quella del periodo 2015-2017.

Per quanto riguarda l'economia sommersa, questa comprende le dichiarazioni Iva non corrette o non effettuate, il valore dei fitti in nero, mance, ecc.

L'economia illegale include le attività espressamente proibite dalla legge e quelle che, pur essendo legali, sono svolte da operatori non autorizzati. Le attività illegali incluse nel Pil dei Paesi Ue sono la produzione e il commercio di stupefacenti, i servizi di prostituzione e il contrabbando di sigarette.

Questi i dati relativi al 2018.

Il valore aggiunto generato dall'economia non osservata, ovvero dalla somma di economia sommersa e attività illegali, si è attestato a poco più di 211 miliardi di euro (erano 213,9 nel 2017), in flessione del -1,3% rispetto all'anno precedente e in controtendenza rispetto all'andamento del valore aggiunto, cresciuto del +2,2%.

L'incidenza dell'economia non osservata sul Pil si è pertanto ridotta del -0,4%, portandosi all'11,9% e confermando una tendenza alla discesa in atto dal 2014, quando era stata valutata al 13%.

Tale andamento si deve alla diminuzione del valore aggiunto sommerso da sotto-dichiarazione (-2,9 miliardi di euro rispetto al 2017) e da utilizzo di input di lavoro irregolare (-1,7 miliardi) mentre risultano in crescita le altre componenti residuali (+1,4 miliardi). L'economia illegale ha segnato un aumento contenuto in valore assoluto, con un'incidenza che è rimasta ferma all'1,1%.

Rispetto al 2017 si osserva una lieve variazione del peso relativo delle diverse componenti dell'economia non osservata: a una riduzione delle quote ascrivibili alla sotto-dichiarazione (dal 46,0% al 45,3%) e all'utilizzo di input di lavoro irregolare (dal 37,5% al 37,2%), fa fronte un incremento di quelle riconducibili alle altre componenti del sommerso (dal 7,6% all'8,3%) e all'economia illegale (dall'8,8%al 9,1%).







Al seguente indirizzo è possibile consultare il report completo:

www.istat.it/it/files//2020/10/Economia-non-osservata-nei-conti-nazionali.pdf