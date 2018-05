“Anima che”, il nuovo singolo di Ivana Cecoli

“Anima che” è un brano tratto dall’ultimo album di Ivana Cecoli, dal titolo “io non so se tu lo sai”, uscito in maggio 2017 per la San Luca Sound di Bologna.

L’album è stato selezionato nei primi cinque più amati del 2017 da Balangandà, Radio Città del Capo e raccoglie 9 tracce dove la musica cantautorale d'autore spazia verso sonorità folk, jazz e classiche, l’album affronta i misteri della vita e le sue meraviglie, si interroga su luoghi, o “non luoghi”, quali l’anima, i propri sogni, i propri ideali.

Vanta la collaborazione di prestigiosi artisti, e, special guest, Syusy Blady che duetta con Ivana nel “In Fuggivia”.

Il singolo “Che ninna che nanna”, tratto dall’album è stato in ottima posizione nella Classifica Indipendenti per tutta l’estate scorsa.

Ivana Cecoli, cantautrice, artista eclettica, ricercatrice e scrittrice ( “Premio della Critica” al Premio Bianca d’Aponte; Miglior Testo alle Botteghe d’Autore 2007; Premio per Impegno sociale nelle canzoni in Musica Controcorrente 2007; “Premio per Merito a Radio Emilia Romagna-Magazzini Sonori”2009;…). In marzo 2018 è uscito il suo nuovo libro Il Canto Curativo. Un percorso di conoscenza, cambiamento e auto-terapia, Om Edizoni, Bologna, in vendita on line e presso tutte le librerie.



Testi, musica, voce: Ivana Cecoli

Arrangiamenti, chitarre, collaborazioni vocali: Guido Sodo

Cori: Maria Giulia Mapelli

Violoncello: Davide Zaccaria



Ivana Cecoli - Touring 2018

- 8 febbraio al Vibra Club con Syusy Blady, Modena.

- 26 marzo in diretta alla trasmissione Radio Fujiko, ore 19,00-20,00.

- 28 marzo al Costarena per la Rassegna “Marzo è donna” Bologna, ore 21,00.

- 14 aprile Libreria “Naturista” via degli Albari 2 d , Bologna, ore 17,00.

- 21 aprile alla Fiera del Benessere Festival Brixia, Brescia dalle ore 17,45

- 6 maggio in concerto “io non so se tu lo sai” al Cotton Club di Modena, con Paolo Caruso, Davide Fasulo, Maria Giulia Mapelli, Guido Sodo.

- 12 maggio, stage al Centro Danza Chorea di Bologna, “ Il Canto Curativo e la DanzaTerapia” si incontrano.

- 25 maggio, al Festival del Benessere/ Appennino Benessere a Porretta Terme , ore 16,00.

- work shop “ Il Canto Curativo” a Porretta Terme, data da definirsi.

- 12 giugno in concerto “io non so se tu lo sai” al Costarena di Bologna, con Guido Sodo, Davide Fasulo, Paolo Caruso, Maria Giulia Mapelli.

- 6 ottobre alla Libreria Esoterica Ibis, via Castiglione 11, Bologna, ore 17,30.



