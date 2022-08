Ormai sono sette anni che tra proclami, annunci e comunicati, ad ogni elezione si cavalca l’apertura dell’aeroporto Costa D'Amalfi.

Ultima trovata è addirittura del Movimento 5 stelle in persona della Senatrice Gaudiano e del senatore Cioffi che annunciano niente di meno che "lo studio di fattibilità" di una stazione ferroviaria all’aeroporto.

Purtroppo non solo qualcuno ha dimenticato che FRI si è già ampiamente espressa sulle problematiche esistenti e sulla quantità di opere da abbattere per farla a 1,5 km , ma ha dimenticato che la ferrovia a meno di 300 metri dalla pista non può avere futuro.

Enac deve esprimersi sulla possibilità che mai un aereo possa atterrare nei pressi di una ferrovia e di una metropolitana. E tutto questo con le difficoltà che sta incontrando l'ampliamento di questo aeroporto che, tra l’altro fermo da 7 anni, ha visto tra ricorsi, pandemia e guerra lievitare i costi di almeno 5 volte. Anche la Basilicata è andata via quale socio di una impresa a perdere.

Rappresenta ancora una buona idea andare avanti con questo progetto?

Forse rispolverare Grazzanise non è una cattiva idea anche per decongestionare per sempre Capodichino, cosa che non potrà mai fare Salerno e comunque nella migliore delle ipotesi bisogna aspettare a regime il 2043, anche per i famosi posti di lavoro.

Comunque getto un sasso nello stagno. Io conosco quali difficoltà reali esistono ancora per questa opera del Costa D’Amalfi, mentre continuo invece ad ascoltare ottimiste interviste e continui "va tutto bene" e cronoprogrammi rispettati che contrastano con le cose che vedo da semplice spettatore attento.

Se davvero state allungando la pista senza problemi sarebbe bello, oltre che opportuno, avere "UNA FOTO" del cantiere e della pista allungata!

Evitate le foto della recinzione o dell'atrio, fate vedere i lavori di allungamento... quelli di un vero cantiere...

Se questa foro non esiste… Beh, allora evitate pure di usare l’aeroporto Costa d’Amalfi come cavallo elettorale, perché questo cavallo potrebbe non essere né vincente e neppure credibile per molti e per molto tempo ancora.