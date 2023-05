ROMA – CONSIGLIO DEI MINISTRI n.32 - 1° MAGGIO 2023 – (Ernesto Genoni) - Il Governo Meloni restituisce fiducia, credibilità e futuro all’Italia. Oggi, 1° Maggio, in maniera del tutto eccezionale, e di grande significato sociale, a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Apprezzamento da parte dei cittadini e dei media per l’iniziativa e la dedizione mostrata dai Ministri del Governo Meloni. Forti, anche in questa circostanza, le ricadute in termini di consenso politico. La premier Meloni, dopo aver incontrato i sindacati, incassa una prima apertura alle misure sul cuneo fiscale. Nella bozza la definitiva scomparsa del reddito di cittadinanza e l’arrivo dell’assegno di inclusione.

Con “DL Lavoro”, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, sono previsti:

- più soldi in busta paga per i lavoratori;

- incentivi per chi assume;

- tagli alle tasse;

- tutele per famiglie e categorie fragili.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è notorio, aveva incontrato ufficialmente ieri, a partire dalle ore 19.00 a Palazzo Chigi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in merito ai provvedimenti in materia di fisco, lavoro e politiche sociali che sono state esaminate nella riunione del Consiglio dei Ministri di oggi lunedì 1° maggio.

Il Consiglio dei Ministri – si legge nella nota stampa del Governo – è stato convocato per (oggi) , lunedì 1 maggio 2023, con inizio alle ore 11.00 a Palazzo Chigi.

Il CDM, come da calendario, ha esaminato il seguente ordine del giorno:

DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute (PRESIDENZA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE);

DISEGNO DI LEGGE in materia di lavoro (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE);

DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea - «EPPO» - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – GIUSTIZIA);

DECRETO LEGISLATIVO in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 – ESAME PRELIMINARE (DISABILITA’);

LEGGI REGIONALI; e VARIE ED EVENTUALI.