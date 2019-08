Ocean Vikings, una settimana fa il primo salvataggio, ma ancora nessun porto sicuro assegnato

Mentre 134 persone, nonostante il pronunciamento di un tribunale e quello del capo dello Stato che in poche righe ha smantellato il decreto sicurezza bis, vengono tenute prigioniere a bordo di una nave a cui si impedisce l'attracco ad un porto distante poche centinaia di metri, nel Mediterraneo Centrale vi è un'altra nave, la Ocean Viking, che è in attesa di un porto sicuro.

Da bordo, l'equipaggio costituito da membri delle Ong SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere ricorda che è ormai passata una settimana dal primo salvataggio davanti alle coste libiche.

Adesso sono 356 i sopravvissuti ospiti della Ocean Viking, in attesa che venga loro assegnato un porto sicuro per scendere a terra. Alcuni di loro sono stati in mare per 10 giorni, tutti devono sbarcare.

UPDATE: It has been one week since our first rescue. 356 survivors are now onboard the #OceanViking, waiting for a place of safety to be assigned. Some of them have been at sea for 10 days now, they all need to disembark. pic.twitter.com/JSe7EleSSD