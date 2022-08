Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, ad esito della procedura disciplinata dal DPCM 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di ITA S.p.A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal DPCM.

Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico.

Con questo comunicato stampa, il n° 152 del 31/08/2022, il ministero dell'Economia, a sorpresa, ha escluso la cordata composta da Lufthansa e MSC, dai più ritenuta la più conveniente, dall'acquisto della ex Alitalia.

La compagnia aerea tedesca, in una nota, ha però tenuto a precisare che l'offerta presentata con MSC sia la soluzione migliore per ITA, prendendo però atto che in base alla sua scelta il governo italiano ha deciso di "intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di ITA".

La cordata Centares-Delta-Air France-Klm prevede l'acquisizione del 55% di ITA, lasciando al MEF una quota di controllo del 45%. La proposta di MSC-Lufthansa prevedeva invece l'acquisto dell'80% di ITA, lasciando in mano al ministero dell'Economia solo una quota del 20%.