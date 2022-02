Il 15 febbraio l’uscita del primo videoclip girato nel Labirinto di Arianna.

Le sculture di Fiumara d’Arte diventano cornice del progetto Qu4ttro. L’idea parte dal binomio Arte e Musica che da sempre rivela sensazioni e sentimenti. In questo caso la musica interagirà con la scultura affidando all’opera l’arduo compito di riflettere e trasmetterne il calore che caratterizza il progetto pensato da Alessio Ciriminna nel 2016.

Quattro voci, quattro chitarre acustiche e quattro sculture monumentali di Fiumara d’Arte di Antonio Presti sono lo storytelling dei video realizzati per la promozione del progetto Qu4ttro che si materializzerà in un disco che uscirà a maggio.

Le opere scelte per il lancio del progetto sono il “Labirinto di Arianna” sito a Castel di Lucio, il quartiere di Librino a Catania dove Presti sta facendo un lavoro di recupero anche sociale e dove è già stata inaugurata la “Porta della bellezza”, “Energia Mediterranea” è “38° Parallelo – Piramide” a Motta d’Affermo.

Testimonial del progetto Qu4ttro saranno quindi quattro sculture di arte contemporanea diverse e uniche così come lo sono Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada. 4 Front-man, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band, che oggi si sono messi assieme per dare vita ad uno spettacolo ricco di virtuosismi musicali che nasce dall'accurata selezione dei brani che i quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale.

Uno stile unico così come unici sono i siti scelti per l’itinerario del viaggio musicale contenuto nei quattro videoclip il primo dei quali sarà disponibile su YouTube e sui canali social il prossimo 15 febbraio.

Il primo set è stato il Labirinto di Arianna di Italo Lanfredini. Il labirinto, attraversato dai quattro chitarristi con il brano “Sitting on top of The word”, è un percorso fisico ma anche interiore, un viaggio che sembra portare dentro la terra ma invece rimane sotto il cielo nel quale si sono diffuse le sonorità dei musicisti. Questi, si alternano e si accompagnano fino a diventare un'unica chitarra e una sola voce che ci fa pensare, come in letteratura, a quella del mare le cui onde ci collegano alla scultura “Energia Mediterranea” di Antonio Di Palma a Motta d’Affermo, una grande onda di cemento blu, segno d'acqua solidificato sulla montagna, scelta per il terzo video che sarà presentato in anteprima ad aprile.

Il secondo video, che uscirà a marzo, ha come location il quartiere di Librino a Catania, dove Antonio Presti continua il suo impegno civile con l’obiettivo di far riappropriare ai cittadini il proprio territorio attraverso l’arte e la cultura. Qui è stata già realizzata “La porta della bellezza”, metafora dell’accesso ad una nuova coscienza.

L’ultimo video, il quarto, in vista dell’uscita del disco a maggio, è stato girato presso la Piramide di Mauro Staccioli, testimone consapevole del ciclico e irreversibile scorrere del tempo. Il tempo, infatti, è quello che seguono Tumminello, Terzo, Porcaro e Moncada per costruire il loro variegato repertorio che abbraccia tutti i generi musicali.

Fiumara d’Arte sarà quindi protagonista del percorso scelto per la promozione del progetto Qu4ttro, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e ASC Production, che non resterà in un CD ma diventerà anche uno spettacolo pieno di energia che vedrà protagonisti i quattro chitarristi Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada.