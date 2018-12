Quello 2018 è stato per Amazon un Natale da record

Il dato tendenziale del Natale 2018 per Amazon, in base a quanto ha fatto sapere la stessa azienda, ci informa che quello attuale è stato il miglior Natale di sempre in relazione al numero di ordini pervenuti da tutto il mondo, con decine di milioni di persone che hanno anche iniziato il periodo d’uso gratuito o hanno attivato la loro iscrizione al servizio Prime.

Un record che ha influenzato favorevolmente anche le piccole e medie aziende che vendono i loro prodotti su Amazon, dato che da queste proveniva più del 50% degli articoli venduti.

Tra gli articoli più venduti da Amazon per il Natale 2018, ci sono il nuovo Echo Dot, la serie L.O.L. Surprise! Glam Glitter per i giocattoli, i capi Carhartt per gli articoli moda e le cuffie senza fili Bose QuietComfort tra i prodotti di elettronica.

«Questo Natale è stato tra i migliori in assoluto e non vediamo l’ora di continuare a portare ai nostri clienti ciò che desiderano anche nel 2019, e nel modo più conveniente per loro - ha dichiarato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer. - Ringraziamo tutti i nostri dipendenti nel mondo, che si sono impegnati per offrire ai nostri clienti la più ampia selezione di prodotti a prezzi bassi e comode opzioni di consegna durante le Feste e per tutto l'anno.»

Per quanto riguarda le vendite natalizie in Italia, i giocattoli più venduti su Amazon.it sono stati: L.O.L. Surprise!, Ravensburger Italy Puzzle 3D Eiffel Tower, Taboo e Twister di Hasbro Gaming, Monopoly Classico, Cicciobello di Giochi Preziosi.

Mentre, tra i prodotti di elettronica, i prodotti più venduti in Italia, escludendo i dispositivi dell'azienda di Seattle, troviamo gli Apple AirPods, lo Xiaomi Mi Band 3, lo smartphone Huawei P20 Lite e il tablet Huawei Mediapad T3.