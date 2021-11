I primi segnali erano già arrivati nel primo tempo della sfida con il Lilla in Ligue 1, quando Pochettino ha tolto Messi dopo 45'.

Oggi è arrivata la conferma: la Pulce non sta bene e non partirà con il Psg nella trasferta per la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma mercoledì alle ore 21:00.

L'ex Barça non si è allenato in gruppo lunedì e non è stato convocato da Pochettino. Soffre un fastidio al ginocchio e un problema muscolare. Sorride invece Mbappé che torna tra i convocati dopo il forfait contro il Lilla.

Nel girone di Champions, il Lipsia è quarto con 0 punti, mentre il Paris Saint Germain è primo a quota 7.