L’autrice presenta il suo libro in collaborazione con l’AIRC.

Si intitola “Il volto dei sogni” il primo libro di Michela Pittari, giovane autrice ventinovenne originaria di un piccolo paesino sulle sponde del lago Maggiore. Edito dalla F02 Studio, è un romanzo d’amore, la cui storia è ricca di sfaccettature e dal finale inaspettato e molto intrigante, descritta da una giovane donna che si interroga sempre sui tanti aspetti dell’amore, tema dove non si smette mai di imparare e di crescere. Ma dietro a questo libro c’è molto di più: il romanzo nasce dal profondo dolore provato dalla scrittrice per la perdita di entrambi i genitori per tumore, motivo per cui l’opera esce in collaborazione con l’AIRC, la nota fondazione italiana per la ricerca sul cancro, alla quale andranno una parte dei proventi di vendita.

Un racconto intenso e sincero, che ruota intorno a Genny, bellissima ventenne dai capelli biondo scuro e gli occhi color cielo che frequenta l'ultimo anno di liceo classico insieme alle sue migliori amiche, Camilla e Lisa, e nella vita sogna di diventare una veterinaria. Come tante coetanee, Genny da tre anni ha una relazione con Oliver, un ragazzo che a causa di alcune amicizie sbagliate ha preso una cattiva strada, e si è rivelato una persona completamente diversa da ciò che era. La relazione tra i due finisce nel locale più frequentato della città, in una sera nella quale tra la rabbia ed il dolore gli occhi di Genny incrociano per la prima volta e per puro caso quelli verde smeraldo di Aron, il cui sguardo sembra leggerla così tanto in profondità da raggiungere i suoi pensieri più reconditi. Da quel momento Genny non riesce più a togliersi dalla testa quel ragazzo sconosciuto ed estremamente affascinante, ma i loro destini sono destinati a incontrarsi ancora. Genny e Aron sono due cuori legati da un filo invisibile che li fa avvicinare l’uno all’altra sempre più, fino a scoprire l’emozione di un amore completamente nuovo, un amore capace di far loro vivere sensazioni mai provate prima. Ma quando tutto appare perfetto, qualcosa spezza quel filo magico che sembrava essere indistruttibile. Senza darle nessuna spiegazione, Aron si allontana di colpo dalla vita di Genny, lasciandola sommersa da milioni di punti interrogativi, e di lacrime. L’amore per Aron, porta Genny a indagare sul motivo di quella scelta così improvvisa, ma ciò che scoprirà la lascerà senza parole…

La scrittrice ci rivela che il libro fa parte di una trilogia; dunque, ci saranno altri due capitoli che seguiranno questo primo racconto attraverso il quale Michela Pittari ci regala parte della sua spiccata sensibilità e di quel mondo fatto di libri e scrittura che da sempre la appassiona, una dimensione nella quale si trova a proprio agio e che la fa sentire al posto giusto nel mondo. A tutto questo affianca attualmente la frequentazione del secondo anno del corso di recitazione come attrice presso la SG Academy di Germignaga.

