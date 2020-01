Nella nota mensile sul'andamento dell'economia in Italia relativa all'ultimo mese del 2019, l'Istat indica segnali generali di miglioramento per il nostro Paese, in linea con l'andamento dell'economia mondiale che "appare evolvere in un quadro di crescita moderata", anche se è al momento impossibile definire le influenze sugli ultimi sviluppi dello scenario internazionale.

Come già comunicato dal nostro istituto di statistica, a novembre produzione industriale e occupazione hanno fatto registrare valori positivi, con l'occupazione che ha raggiunto i massimi storici dal 1977. Nello stesso mese, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato in presenza di una riduzione degli inattivi.

Nel terzo trimestre del 2019, è migliorato anche il reddito disponibile delle famiglie che ha permesso un aumento dei consumi, considerando anche una lieve riduzione tendenziale della pressione fiscale.

Infine, l'indicatore anticipatore. Il suo andamento continua ad essere negativo. Pertanto, anche per il futuro dovremo attenderci il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi.