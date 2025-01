Fly Free Airways chiude il 2024 con+129% di fatturato. Fly Free Airways, leader nell’aviazione privata, ha concluso il 2024 con risultati eccezionali: fatturato oltre un milione di euro (+129%)

Fly Free Airways ha concluso il 2024 con risultati eccezionali: incremento del fatturato del 129%, superando il milione di euro, con un ROE del 20% e un ROI a doppia cifra. Questi risultati consolidano la posizione dell’azienda nel settore dell’aviazione privata e dei servizi esclusivi per il turismo di lusso.

Strategie e Innovazioni Tecnologiche del 2024

Nel corso dell’anno, Fly Free Airways ha implementato diverse iniziative strategiche, con un forte focus sull’innovazione tecnologica:

• Trasformazione in PMI Innovativa: L’azienda ha ottenuto riconoscimenti per l’adozione di soluzioni digitali all’avanguardia, rafforzando il suo impegno nell’innovazione.

• Certificazioni e Compliance: Sono state conseguite importanti certificazioni, tra cui la certificazione del bilancio e il rinnovo di quattro standard ISO di qualità, garantendo elevati standard operativi.

• Espansione del Team: L’ingresso di Alice Mascherpa, esperta in scienze aeronautiche, ha potenziato la gestione operativa, orientandola verso l’eccellenza.

Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale

Fly Free Airways ha investito significativamente nel digitale, integrando tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei clienti:

• Ottimizzazione delle Rotte di Volo: Grazie all’IA, l’azienda analizza in tempo reale condizioni meteorologiche e traffico aereo, determinando le rotte più efficienti, riducendo tempi di volo e consumo di carburante.

• Manutenzione Predittiva: L’analisi dei dati dei motori e dei sistemi dell’aereo tramite IA consente una manutenzione predittiva, identificando potenziali problemi prima che si verifichino guasti, migliorando affidabilità e sicurezza.

• Personalizzazione dell’Esperienza dei Passeggeri: L’IA offre servizi altamente personalizzati, suggerendo itinerari turistici, raccomandazioni culinarie e regolando l’ambiente della cabina in base alle preferenze dei passeggeri, rendendo il viaggio un’esperienza unica.

• Sicurezza Avanzata a Bordo: Sistemi di IA monitorano costantemente il comportamento del velivolo, rilevando anomalie e assistendo i piloti con avvisi tempestivi, migliorando la reattività in situazioni di emergenza.

Partnership e Collaborazioni Strategiche

L’azienda ha ampliato il proprio ecosistema di collaborazioni, includendo:

• Gruppo IN-LIRE: Per soluzioni avanzate di business management.

• Leonardo Travel Service: Per una gestione operativa all’avanguardia.

• Mutue Assicurazioni: Per garantire copertura totale dei voli sanitari in Europa e nel Mediterraneo.

• Accordi con il Gruppo Dolciario GERLA e APARF: Per sviluppare sinergie innovative nel settore del lusso.

Espansione Globale e Operatività Rapida

Con un network di oltre 18.000 operatori certificati a livello mondiale, Fly Free Airways garantisce l’organizzazione di voli privati, charter, cargo e sanitari entro tre ore dalla richiesta, assicurando una risposta tempestiva e di alta qualità.

Riconoscimenti e Presenza Mediatica

La compagnia è stata protagonista su testate prestigiose come Forbes, Economy e Torino Magazine, partecipando a eventi di rilievo come la fiera internazionale FARETE, consolidando la propria immagine di innovatore nel settore.

Performance sui Social Media

Con quasi 100.000 follower attivi su Instagram e oltre 30.000 utenti sugli altri canali social, l’azienda rafforza la presenza digitale e la relazione diretta con il pubblico target.

Visione per il Futuro

Francesco D’Alessandro, fondatore e CEO, dichiara: “Abbiamo superato ogni aspettativa grazie a un approccio metodico e alla fiducia dei nostri soci e partner. Il nostro prossimo obiettivo è ambizioso: diventare il più grande tour operator del lusso e la prima compagnia aerea privata in Europa.”

Opportunità per gli Investitori

Grazie alle nuove agevolazioni fiscali (Legge 28 ottobre 2024, n. 162) e al valore crescente delle quote, Fly Free Airways rappresenta una scelta strategica per chi desidera investire nell’aviazione privata e nel mercato del lusso. Il modello di business esclusivo consente agli investitori di accedere a un network d’élite con opportunità di guadagno e collaborazioni interne.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale o scarica l’App Fly Free Airways.