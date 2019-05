La colonna toscana - semplice, senza intagli e ornamenti - rappresenta uno dei cinque ordini di architettura classica ed è un dettaglio che definisce l'odierna costruzione in stile neoclassico. La linea toscana è una delle forme architettoniche più antiche e più semplici praticate nell'antica Italia. Negli Stati Uniti, la colonna toscana è uno dei tipi di colonne più popolari per contenere i portici anteriori americani.

Dal basso verso l'alto, qualsiasi colonna è costituita da una base, un albero e un capitello. La colonna toscana ha una base molto semplice su cui si imposta un albero molto semplice semplice e non scanalato. L'asta è sottile, con proporzioni simili a una colonna ionica greca. Nella parte superiore dell'albero c'è un capitello molto semplice, rotondo. La colonna toscana non ha intagli o altri ornamenti.

Colonne toscane e doriche a confronto

Una colonna romana toscana ricorda una colonna dorica dell'antica Grecia. Entrambi gli stili di colonna sono semplici, senza intagli o ornamenti. Tuttavia, una colonna toscana è tradizionalmente più snella di una colonna dorica. Una colonna dorica è robusta e di solito senza base. Inoltre, l'asta di una colonna toscana è solitamente liscia, mentre una colonna dorica di solito ha scanalature. Colonne toscane, note anche come colonne toscane, sono talvolta chiamate dorico romane per via delle somiglianze.

Origini dell'Ordine Toscano

Gli storici discutono quando è emerso l'Ordine toscano. Alcuni dicono che il toscano era uno stile primitivo che venne prima dei famosi ordini dorici, ionici e corinzi greci. Ma altri storici dicono che gli Ordini Greci Classici sono venuti prima, e che i costruttori italiani hanno adattato le idee greche per sviluppare uno stile dorico romano che si è evoluto nell'ordine toscano.

Edifici con colonne toscane

Considerate forti e maschili, le colonne toscane originariamente erano spesso utilizzate per edifici utilitari e militari. Nel suo Trattato sull'architettura, l'architetto italiano Sebastiano Serlio (1475-1554) definì l'ordine toscano "adatto a luoghi fortificati, come porte cittadine, fortezze, castelli, tesori, o dove sono conservati artiglieria e munizioni, prigioni, porti marittimi e altre strutture simili usate in guerra ".

Negli Stati Uniti, molte case di piantagioni anteguerra erano adornate con colonne toscane, in quanto lo stile greco revival si adattava all'autorità richiesta della casa del padrone. Le colonne toscane proiettavano una forza senza fronzoli del proprietario degli schiavi. Esempi includono Boone Hall in South Carolina, la Rosalie Mansion a Natchez, Mississippi, la piantagione di Houmas House vicino a New Orleans, in Louisiana, e la casa di piantagione Gaineswood del 1861 a Demopolis, in Alabama. Il Long Branch Estate a Millwood, in Virginia, fu costruito in stile federale nel 1813, ma quando furono aggiunti portici e colonne intorno al 1845, lo stile della casa divenne Revival classico (o greco). Perché? Le colonne, toscane a nord e colonne ioniche a sud, sono caratteristiche dell'architettura classica.

Nel 20° secolo, i costruttori negli Stati Uniti hanno adottato la semplice forma toscana per le case in legno con revival gotico, rinascita coloniale georgiana, neoclassico e revival classico. Con colonne semplici e facili da costruire, le case semplici potevano diventare regali. Gli esempi residenziali abbondano in tutti gli Stati Uniti. Nel 1932, il futuro presidente Franklin Delano Roosevelt costruì una casa a Warm Springs, in Georgia, sperando di trovare una cura per la sua polio nuotando nelle calde acque del sud. FDR ha scelto un approccio classico alla sua Little White House, con un frontone sostenuto dalla forza delle colonne toscane.

Aggiungere un portico con colonne, anche semplici, può aggiungere grandezza a una casa e influire sull'intero stile. Anche l'informalità dei rivestimenti di ghiaia può essere trasformata da una semplice colonna bianca. La colonna toscana è vista in tutto il mondo come architettura residenziale. Oggi i produttori producono tutti i tipi di colonne da tutti i tipi di materiali. Se vivi in un distretto storico, tuttavia, il tipo di colonna e il modo in cui è realizzato è molto importante quando sono necessarie riparazioni. Anche se il proprietario della casa può ottenere l'aspetto toscano con una colonna di plastica polimerica, i preservazionisti storici incoraggiano la sostituzione delle colonne di legno marcio con nuove colonne di legno. Potrebbe essere peggio - ricorda che le colonne toscane erano scavate nella pietra di marmo, una sostituzione che nessuna commissione storica avrebbe imposto.

Le colonne toscane snelle e senza ornamenti sono perfette per sostenere l'altezza dei portici anteriori a più piani. Dipingendoli dello stesso colore di modanature, binari e finiture, le colonne si integrano nel design di una casa del New England. Le colonne toscane possono essere trovate su molti portici anteriori negli Stati Uniti.

Un colonnato, o una serie di colonne, è spesso costituito da colonne toscane. La semplicità del suo design individuale crea una maestosità quando molte colonne sono equamente distanziate in file. Il colonnato in Piazza San Pietro a Città del Vaticano è un noto esempio di colonne toscane. Allo stesso modo, sezioni delle passerelle del colonnato sul prato di Thomas Jefferson's University of Virginia rappresentano anche l'Ordine toscano.

La colonna toscana può essere di origine italiana, ma gli americani hanno abbracciato l'architettura come propria - in gran parte, grazie al gentleman architetto americano, Thomas Jefferson.

Con il contributo di Le Pietre