Dopo questa estate finalmente si consolida il passaggio del giovane atleta Pisano Kevin Cirrone per la stagione 2023/2024 nella massima serie di categoria l'Under 17 Eccellenza Nazionale della BCL.

Dopo due stagioni trascorse sempre in Eccellenza Nazionale nella Pallacanestro Don Bosco Livorno, ricche di successi e grandi esperienze, ed un primo anno di pallacanestro giovanile capitanando l'Under 14 Elite nel Dream Basket Pisa, Cirrone K. vola a Lucca per vestire i colori biancorossi della BCL, importante realtà nel basket toscano che in questa stagione vivrà la promozione in Serie B Interregionale un successo per la città e porterà ben due squadre giovanili nella massima serie di categoria.

L'augurio a Cirrone K. è che possa andare ha rafforzare un Rooster già solido, dando un buon contributo alla squadra, in questa società che propone Pallacanestro giovanile e non solo con serietà e professionalità e punta a rimanere sempre di più sui parquet di livello Nazionale.