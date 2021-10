La Nostra Mission consiste nell’arrivare al miglioramento della qualità di vita delle persone, con la possibilità di poter fruire di corrente elettrica green, gratuita, continua, in casa come in azienda, azzerando il costo dell’energia. Fatti, non parole e siamo in grado di dimostrarlo nella pratica.

Tutto questo è possibile grazie ad una start – up innovativa a noi convenzionata, la Granatatech Innovation Technology e alla nascita effettiva del sistema di cogenerazione denominato VF Free Energy Generator, già operativo, che, a seconda del modello scelto, può generare energia elettrica, a 220 o 380 V, con potenze dai 3 Kw ai 100 Kw.

Il sistema creato e testato, funziona, rispettando le leggi fondamentali dell’elettronica e dell’elettromeccanica ed eroga corrente elettrica alternata, in maniera indipendente, senza l’ausilio di alimentatori, batterie di accumulo, o combustibili di qualsiasi genere.

Una volta ammortizzato il costo iniziale del generatore (in base ai normali consumi è facilmente calcolabile il proprio tempo di ammortamento, considerando che la produzione di energia è costante 24 ore su 24 e senza combustioni inquinanti) la strumentazione produrrà l’energia indispensabile al proprio fabbisogno a costo zero.

L’utilità di questa produzione sta nel fatto che TUTTE le risorse energetiche necessarie per la propria abitazione o azienda possono essere alimentate dal generatore, sia la CALDAIA per il RISCALDAMENTO che per la produzione di ACQUA AD USO SANITARIO, nonché per gli ELETTRODOMESTICI e i PIANI DI COTTURA E FORNO.

Questo porta alla assoluta INDIPENDENZA DA FORNITORI DI SERVIZI ELETTRICI O GAS e altre FORME DI ENERGIA ALTERNATIVA che diventano in questo modo SUPERATE e vetuste.

RETE ITALIA ENERGIA GREEN ha la SOLUZIONE per tutte le vostre esigenze sotto l’aspetto del RISPARMIO ENERGETICO e della AUTONOMIA EFFETTIVA.

Per informazioni scrivere a [email protected]