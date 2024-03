Gli strumenti offerti da FME Education sono in linea con la tendenza dell’edutainment, ovvero dell’intrattenimento educativo. Una pratica i cui benefici sono sempre più riconosciuti nel mondo della pedagogia e della didattica.



FME Education: l’importanza del gioco nell’apprendimento

È risaputo che il gioco svolga un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini e nel loro sviluppo sociale, fisico, cognitivo ed emotivo. Ma sempre più spesso si parla di come il divertimento possa concorrere a rendere più efficace l’apprendimento tra i ragazzi. FME Education offre al mondo della didattica e della formazione soluzioni digitali innovative sotto il motto di “Imparare divertendosi!”, rimarcando proprio come la componente ludica sia un elemento importante nei processi formativi. Dai videogiochi ai programmi televisivi, passando per software dedicati e film, gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie vengono utilizzati sempre più frequentemente in un approccio innovativo chiamato “edutainment”.



FME Education: le caratteristiche dell’edutainment

Coniato dal documentarista del National Geographic Bob Heyman, il termine “edutainment” nasce dalla fusione delle parole “education” (istruzione) ed “entertainment” (intrattenimento). In italiano è conosciuto come “intrattenimento educativo” e sta ad indicare tutti quegli approcci che favoriscono l’apprendimento attraverso il divertimento. Un’idea che si basa su una serie di ricerche in ambito pedagogico, le quali mettono in luce i benefici di includere la componente ludica nell’esperienza formativa. Grazie all’apporto fornito dall’evoluzione tecnologica, tali approcci hanno beneficiato di tanti strumenti nuovi che sono diventati dei veri e propri facilitatori dello studio. Gli ambienti didattici digitali di FME Education, ad esempio, propongono lezioni, interattività e giochi che promuovono la costruzione del sapere, ma anche l’interazione tra pari, la creatività e l’esplorazione.