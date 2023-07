Scoppia il panico nella galleria Monte Giugo dell'autostrada A12, nel tratto tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Domenica 9 luglio un pullman di turisti è stato avvolto dalle fiamme a causa di un incendio scoppiato per il surriscaldamento del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Attualmente 37 le persone coinvolte nell'incidente.

I turisti coinvolti

L'incendio ha riempito il tunnel di un denso fumo causando gravi malesseri ai passeggeri del mezzo. Sono intervenute sette ambulanze e due auto mediche per il trasporto dei turisti negli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi di Genova. Il fumo ha invaso entrambe le carreggiate bloccando il traffico. Anche alcuni passeggeri delle auto in coda hanno lamentato disagi e si sono rivolti alle cure mediche del personale accorso sul luogo dell'incidente. I coinvolti sono 37, tutti in codice giallo: 25 ricoverati per intossicazione e 12 ancora sotto shock. Compromessa anche la salute di un bambino di soli 9 anni e una donna incinta. Il ferito più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica. Fortunatamente nessun morto.

Le prime dichiarazioni di Autostrade per l'Italia

Il tratto compreso tra Recco e Nervi sulla A12 è stato chiuso in entrambe le direzioni . "Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure" - le prime dichiarazioni dell' Aspi dopo l'incendio sul pullman . La società inoltre aggiunge che, essendoci fumo su entrambe le carreggiate, chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e rientrare in autostrada a Nervi. Percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno. Autostrade conclude affermando che il disagio non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente.



Aggiornamenti A12

Continuano i disagi per l'autostrada ligure. Solo domenica, in tarda serata, è stata riaperta la A12 nel tratto tra Recco e Nervi. In particolare sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Nervi sono 9 i chilometri di coda in direzione Genova e 3 km in direzione Sestri Levante. Ripercussioni anche sul tratto genovese dell'autostrada con 3 chilometri di coda tra Genova Est e Recco. Nel tratto interessato si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Per questo motivo Autostrade consiglia per le lunghe percorrenze verso il capoluogo ligure di percorrere la A1 Milano-Napoli fino a Piacenza, successivamente seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova.