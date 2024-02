Nella notte cinque uomini armati hanno assaltato il magazzino della ditta Di Bella Costruzioni in via Tommaso Natale, a Palermo. Dalle prime indiscrezioni i cinque hanno prima immobilizzato un agente della sorveglianza, lo hanno imbavagliato e dopo avergli sottratto l'arma in dotazione, hanno rubato attrezzature, mezzi, e cavi.

I ladri hanno portato via anche le telecamere di sorveglianza. Un piano organizzato alla perfezione per non dar modo agli investigatori di potergli identificare. Non è escluso che la banda avesse dei complici che li attendeva fuori e che fungevano da palo.

La stessa ditta aveva già presentato una decina di furti di cavi cavi di pubblica illuminazione per oltre 100mila euro prima di questo furto nei magazzini.