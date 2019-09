Vuoi conoscere il design del Google Pixel 4? Questo video lo mostra integralmente!

Ormai per conoscere caratteristiche, funzionalità e design dei vari smartphone non bisogna aspettare il giorno della presentazioni, perché in rete appaiono rumors e leaks in continuazione nel corso dei mesi.

Lo stesso è avvenuto quest'anno anche per il Google Pixel 4 che, addirittura, viene mostrato in tutta la sua interezza in un video postato su Facebook.

Di questo smartphone, quindi, ora conosciamo praticamente tutto: scheda tecnica, funzionalità ed ora anche il design.

Bisogna anche dire che, però, la stessa Google quest'anno non ha fatto nulla per "nascondere" il suo Pixel 4!