Apple è una delle aziende più impegnate nel campo della sostenibilità ambientale e per tale motivo ha annunciato di voler utilizzare il 100% di cobalto riciclato nelle batterie dei suoi dispositivi entro il 2025.

Il cobalto è un metallo prezioso e raro, che viene estratto in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, spesso in condizioni di lavoro inumane e con impatti negativi sull'ecosistema.

Apple ha già ridotto il consumo di cobalto nelle sue batterie grazie a una maggiore efficienza energetica e a una migliore progettazione dei componenti. Inoltre, ha sviluppato dei robot innovativi, come Daisy e Dave, che sono in grado di smontare gli iPhone usati e recuperare il cobalto e altri materiali riciclabili, come l'alluminio, le terre rare, il tungsteno e l'oro . Questo processo permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica e di avvicinarsi all'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

Inoltre, una nuova vernice di sovrastampa presente negli imballaggi di iPad Air, iPad Pro e Apple Watch Series 8 sostituisce la laminazione in plastica di polipropilene presente su scatole e componenti delle confezioni. In questo modo, l'azienda ha contribuito a risparmiare oltre 1.100 tonnellate di plastica e oltre 2.400 tonnellate di anidride carbonica.

"Ogni giorno Apple innova per realizzare tecnologie che arricchiscono la vita delle persone, proteggendo al contempo il pianeta che tutti condividiamo" ha dichiarato Tim Cook, amministratore delegato di Apple. "Dai materiali riciclati dei prodotti all'energia pulita che alimenta le attività, il nostro impegno ambientale è parte integrante di tutto ciò che produciamo e di ciò che siamo. Continueremo quindi ad andare avanti nella convinzione che una grande tecnologia debba essere tale per i nostri utenti e per l'ambiente".