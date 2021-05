L’Uisp lancia la campagna nazionale “RipartiAmo lo sport”, per supportare la ripresa delle attività sportive di base e per un sostegno diretto alle Asd/Ssd, ai cittadini e alle famiglie.

Saranno assegnati 'Voucher Sport Uisp' del valore unitario di 100 euro, spendibili presso Asd e società sportive affiliate all'Uisp, a coloro che risponderanno all'avviso ad evidenza pubblica ammessi alla graduatoria, mentre tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno sostenute con un contributo di 50 euro per il rinnovo dell'affiliazione.

A questo scopo l’Uisp, in accordo con Sport e Salute SpA, indice un Avviso pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di 'Voucher Sport Uisp' per sviluppare l’accesso allo sport ai giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, per favorire la partecipazione femminile e degli over 65 nonché l’accesso della popolazione affetta da fragilità fisiche e mentali.

La domanda finalizzata all’assegnazione di 'Voucher Sport Uisp', pena l’inammissibilità, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma che è disponibile all’indirizzo internet www.uisp.it dal giorno 7 maggio 2021 al giorno 31 maggio 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande. Saranno privilegiati nella graduatoria i soggetti con i redditi ISEE più bassi, a parità di reddito ISEE saranno privilegiati i soggetti con nucleo familiare più numeroso.





fonte: www.uisp.it