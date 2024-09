Le preoccupazioni sul mancato avvio dei lavori della nuova tramvia si sono sostanziate lunedì 16 settembre, ma non c’è da allarmarsi.

Rispetto alla data del 15 settembre, confermata dall’assessore Patané in più sedi istituzionali, l’avvio dei lavori della nuova tramvia Togliatti sono slittati di 15 giorni o al più un mese. Il motivo è di mero ordine tecnico, a seguito di alcune riorganizzazioni necessarie per le ditte vincitrici dell’appalto per la costruzione della nuova infrastruttura.

Ciò nonostante, sarebbe cominciata la delimitazione delle aree di cantiere con lo sfalcio di alcune zone a verde.

Sul sito dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilità l’apertura dei cantieri è slittata, dunque, per il mese di ottobre.

Vi terremo non aggiornati non appena avremo contezza della data di avvio effettivo dei lavori.

