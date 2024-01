Una tre giorni intensa di studio, riflessione e discussione, ma anche di preghiera, dal titolo “Roma e la giustificazione”, è quella che organizza la Chiesa Luterana Confessionale d’Italia a Roma. Mentre i lavori del convegno si svolgeranno, a partire dal pomeriggio del 25 gennaio fino al pomeriggio del 27, presso i locali della Chiesa Evangelica Breccia di Roma, sita in via di sant’Eufemia 9, i culti si terranno, invece, presso il tempio della Chiesa Evangelica Battista di via Teatro valle 27.

“Questo convegno teologico – spiega il pastore luterano Tyler McMiller, organizzatore dell’evento – ha lo scopo di presentare compiutamente la dottrina luterana della giustificazione biblicamente fondata nelle sue varie declinazioni. Le relazioni saranno o in italiano o in inglese con traduzione in italiano. Per collegarsi mediante ZOOM, si può scrivere un’e-mail a me ([email protected]). L’evento sarà anche trasmesso mediante la nostra pagina Facebook ‘Chiesa Luterana Confessionale d’Italia’ (https://www.facebook.com/luteranaConfessionale) e caricato sul nostro canale Youtube (https://www.youtube.com/@revtylermcmiller1614)”.

La Chiesa Luterana Confessionale d’Italia (CLCI) è una missione della Chiesa Luterana del Sinodo Missouri (LCMS) degli Stati Uniti che ha come scopo quello di diffondere il messaggio evangelico secondo la più autentica dottrina luterana. Pur essendo presente solo da pochi anni nel nostro Paese, sta già riscontrando un notevole interesse.

La missione è stata affidata al pastore Tyler McMiller che abita a Roma, con la sua famiglia, dove cura una parrocchia di lingua italiana nel centro storico della città (il culto è ogni sabato alle 17).

Pur essendovi soltanto un pastore per tutta la penisola, tre uomini (Joshua Salas, Lorenzo Murrone e Luiz Lange) stanno attualmente studiando per diventare ministri di culto (due a Roma, uno a Padova) attraverso un seminario online con base a Riga, in Lettonia, chiamato Luther Academy. Altri candidati al pastorato sono attualmente in una fase di discernimento vocazionale.

Per condividere il Vangelo con una comunità così diffusa sul territorio, il pastore McMiller, che ha alle spalle una lunga esperienza missionaria in America Latina, condivide ogni domenica mattina una trasmissione online di una funzione di preghiera e uno studio biblico.

Inoltre, viaggia per tutta la Penisola, con missioni a Padova, Piacenza, Firenze, Roma e Salerno, per amministrare l’eucaristia. Mediante il sito web, ancora non del tutto operativo, www.luteranaconfessionale.it lavora per distribuire i testi classici del luteranesimo in Italiano.



Per info si può contattare il pastore Tyler McMiller: [email protected]; cell. +39 3463270882