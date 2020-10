MECSPE è il più grande appuntamento italiano dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Questa edizione 2020, grazie alla sinergia dei 12 saloni tematici che offrono al visitatore una panoramica completa su materiali, macchine e tecnologie innovative e alle iniziative uniche come la Fabbrica Digitale 4.0, rappresenta la via italiana per l’industria 4.0.

SmartVision, azienda italiano d'eccellenza nel Controllo Qualità Dimensionale e di Forma, parteciperà a questo importante evento autunnale dedicato appunto al settore manufatturiero che si svolgerà dal 29 al 31 ottobre 2020 presso il quartiere fieristico di Parma.

Sarà possibile assistere ad una Dimostrazione dal Vivo di Smart_Projector: il Proiettore di Profili Automatico Digitale per l’Ispezione e Controllo Qualità dimensionale, anche con Integrazione Robotica per l’alimentazione automatica, su componentistica e piccoli oggetti del settore: Automobilistico, Meccanico e di Componentistica ad Alta Precisione.

L’integrazione del Sistema di Misura Digitale SmartVision nel processo di Automazione della produzione Industriale riduce al minimo il margine di errore produttivo e abbatte sensibilmente i tempi del controllo qualità.

MECSPE è un evento di rilievo internazionale dedicato agli operatori del settore quali, aziende, professionisti e associazioni, per costruire nuove opportunità per il mercato manifatturiero.

