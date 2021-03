Ottimismo sull'andamento della pandemia da parte di Gabriele Gravina, per i prossimi europei. Infatti, parlando a Coverciano dove ha partecipato alla presentazione del progetto Rai "Sogno Azzurro", il presidente della Federcalcio ha dichiarato che a Roma il prossimo 11 giugno, per la partita inaugurale degli Europei tra Italia e Turchia, ha auspicato che l'Olimpico possa ospitare del pubblico in presenza ad assistere all'incontro, almeno per il 30% della capienza dello stadio.

Un auspicio che Gravina aveva espresso anche un mese fa, nel corso della conferenza stampa successiva alla sua elezione: “Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per far sì che ad aprile con la Uefa ci possa essere la definitiva decisione... non sul fatto che l’Europeo si possa svolgere così come concepito, ma che ci possano essere anche i principali fruitori, che sono i tifosi”.