Una polemica si è accesa a seguito di un commento ad una notizia pubblicata dalla stampa spagnola e ripresa da Repubblica da parte di Rula Jebreal, giornalista di origini palestinesi, in riferimento alla vicenda giudiziaria in Spagna del padre della futura premier Giorgia Meloni.

La vicenda giudiziaria è legata ad un arresto per narco-traffico che ha portato alla condanna di Francesco Meloni, "Franco" come ha chiesto di essere chiamato dalle figlie anni addietro durante l'ultimo incontro avuto con loro.

La madre di Giorgia Meloni non ha lesinato critiche alla giornalista e credo che, in ultima istanza, possa essere ingiusto imputare le colpe dei padri ai figli.

Rimane pur sempre legittimo il sospetto sulla non conoscenza, da parte di Giorgia Meloni, non tanto di colpe definibili come "veniali" ma di vere e proprie imputazioni molto gravi e questo per un papabile primo Ministro rimane un "vulnus" da risolvere con umiltà e decisione.