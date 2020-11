L'enorme popolarità, diffusione e influenza dei socia, in special modo di Twitter e Facebook, può esercitare un controllo e un indirizzo dell'opinione pubblica: sia da parte di chi li gestisce, che da parte di chi li usa. Per questo, sarebbe opportuno che venissero governati da regole serie e credibili.

Nelle ultime ore, Twitter e Facebook hanno segnalato due post di Donald Trump.

Uno è il tweet nel quale il presidente ha accusato i democratici dicendo che "stanno cercando di rubarci le elezioni. Non lo consentiremo". Mentre il social di Zuckerberg ha contrassegnato con un flag un post di Trump in cui annunciava di aver ottenuto una "grande vittoria". "Il conteggio dei voti è ancora in corso - è scritto nella segnalazione di Facebook - il vincitore non c'è ancora".

Facebook ha segnalato anche lo streaming della dichiarazione rilasciata da Trump alla Casa Bianca, perché "i risultati finali potrebbero essere diversi dal conteggio iniziale - si legge - lo spoglio andrà avanti per giorni o settimane".