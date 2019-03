Lui torna sempre. Teatro Stanze Segrete dal 19 al 24 marzo

I mercanti di stelle, Tosca e Palcoscenici presentano un monologo intenso, emozionante e coinvolgente... una storia che lascia il segno e non dimenticherete facilmente!

Tutto si svolge all’interno di una piccola stanza. C’è solo una piccola finestra, in alto, e una porta. La protagonista (di cui non conosciamo il nome) è stata chiusa con la forza e un poco alla volta scopriamo il suo passato e in che modo è arrivata lì, il tutto scandito con dei colori di scena che sottolineano gli stati d’animo o i momenti specifici della narrazione.

Lei è una ragazza con qualche problema mentale, cresciuta con un padre che non l’ha mai accettata e che ha abbandonato lei e la madre.

Per superare le difficoltà la madre finisce col lavorare in strada.

Un destino atroce – di cui non conosciamo tutti i dettagli – fa sì che anche la protagonista narrante inizierà contro la sua volontà a prostituirsi...

NOTE SULL’AUTORE

Andrea Franco, Ostia, 1977, è scrittore professionista. Ha pubblicato diversi romanzi con Mondadori, l’ultimo lavoro nella prestigiosa collana OSCAR GIALLI: “Il peccato e l’inganno”. Pubblica anche per la celebre collana Il Giallo Mondadori e per Segretissimo Mondadori (con lo pseudonimo Rey Molina). È anche autore di saggi e racconti, molti dei quali possono essere letti in digitale per le edizioni Delos Digital. Un altro suo spettacolo teatrale (“Avrei voluto essere”) andrà in scena a fine maggio al Teatro Petrolini di Roma, per la regia di Davide Giacinti e con Valentina Corti e Massimo Izzo. È anche musicista e negli anni si è esibito in oltre 700 live. Compone anche musiche di scena.

I mercanti di stelle, Tosca e Palcoscenici

Presentano

Lui torna sempre

Di Andrea Franco

dal 19 al 24 marzo 2019

Con Monica Falconi

Regia di Andrea Franco e Monica Falconi

Musiche originali Andrea Franco

Tecnico luci e audio Luca Bertolo



Teatro Stanze Segrete

Via della Penitenza, 3 (Trastevere), Roma

Per info e prenotazioni

Botteghino: dalle 18,30 alle 21

info@stanzesegrete.it

388.9246033 - 0649772027