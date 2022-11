Cari amici da qualche giorno non si parla che dell'addio alla Panda 4x4. Uscita dai listini Fiat la Panda fa subito discutere e online impazzano celebrazioni e "funerali improvvisati".

Ma cosa c'è di vero in tutto ciò? Siamo davvero sicuri che questo sia un addio?

Stellantis, infatti, dice esattamente il contrario ma la speculazione è già partita. Non è raro imbattersi in annunci folli e articoli che celebrano una morte inesistente. Parliamone insieme nei commenti al video e non dimenticatevi di dirci la vostra.