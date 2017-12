Cosmesi online, cosa comprano gli italiani?

La cosmesi si sta dimostrando sempre più un settore che non conosce crisi. Seguendo quello che è un po’ un trend globale, anche in Italia i numeri per il settore sono in costante crescita negli ultimi anni.

Oltre ai canali di vendita tradizionali (profumerie, negozi di abbigliamento o centri commerciali), ormai pure l’online rappresenta un vasto settore commerciale in continua espansione.

Grazie alla sempre maggiore familiarità degli italiani con l’e-commerce, basti vedere i numeri incredibili che vengono fatti registrare durante il Black Friday nello stivale, fare acquisti tramite il web può essere considerata adesso una consuetudine.

I motivi di questo autentico boom sono diversi. In primis c’è da registrare come sia venuta ormai meno quella diffidenza di base relativa al comperare online. I metodi di pagamento infatti sono sempre più sicuri così come sono in calo i casi di truffe. Poi c'è da considerare che gli sconti, le continue offerte e la vasta scelta che può essere scandagliata con grande comodità, sono un forte richiamo per gli acquirenti.



In questa che potrebbe essere definita una corsa all’acquisto per mezzo internet, le cifre sono più che lusinghiere per i prodotti cosmetici. In generale questo è un settore che in Italia tira sempre molto, circa 10 miliardi di euro ogni anni è il giro d’affari stimato, con l’online che sta diventando un po’ il fiore all’occhiello per l’e-commerce nostrana.

Cosmesi online, i prodotti più acquistati

Per prima cosa quando si parla di cosmesi in Italia si deve sfatare il mito che sia un settore di competenza esclusiva delle donne: gli uomini infatti rappresentano ormai il 35% della fetta di mercato, avvicinando di molto quindi il 65% relativo al gentil sesso.

Ma cosa acquistano per la maggiore gli italiani online quando si tratta di prodotti cosmetici? Il grande boom di prodotti di nuova generazione (come ad esempio coenzima q10, bio-cosmesi e così via), ha aumentato di molto il ventaglio delle scelte nel nostro paese. Negli ultimi anni infatti c’ sempre una maggiore attenzione verso la composizione di ciò che si vuole acquistare.

Al primo posto in Italia nelle vendite dell’ex-commerce ci sono le creme per il visto per quanto riguarda la cosmesi. Al secondo posto poi si posizionano gli smalti e al terzo ecco i mascara.

Per esteso, ecco la top ten dei prodotti cosmetici più acquistati in Italia online.

- Creme per il viso

- Smalti

- Mascara

- Profumi

- Prodotti per capelli

- Rossetti

- Prodotti per il bagno

- Creme per il corpo

- Ombretti

- Solari

Alla fine quindi l’e-commerce per quanto riguarda la cosmesi rispecchia l’andazzo dei negozi tradizionali. I prodotti più venduti online sono infatti gli stessi gli stessi dei canali classici, per un settore in Italia sempre più in crescita.