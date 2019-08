Piccolo commento sul travertino

Quando qualcosa funziona bene in tutti i continenti e culture, generalmente conserva la sua importanza e valore per molto tempo.

Si parla di materiali da costruzione e rivestimenti per pavimenti, e quando si dice "lavori" si suppone che non si stia parlando solo di una semplice funzione. Dopotutto, c'è stato un tempo in cui il linoleum a motivi rose e la moquette "Harvest Gold" funzionavano molto bene anche a livello funzionale.

Stiamo parlando di look. C'è una sorta di intramontabilità legata a un periodo storico specifico, che conserva ancora tutto ciò che è buono in quel periodo, pur non essendo appesantita dalle tendenze della moda che hanno superato le loro date di scadenza.

Questa è l'introduzione forse prolissa per parlare di travertino come rivestimento per pavimenti e materiale da costruzione affidabile a 360 gradi. Può darsi che il travertino non abbia la stessa mole di utilizzo del granito o del marmo. Ma da quando è iniziata la civiltà, il travertino è stato usato in tutte le culture, continenti ed epoche. Perché?

Parte del motivo è la semplice geografia, anche se si considerano altri vantaggi come la durabilità e la bellezza sottile. Il travertino è abbondante nella regione che è nota per essere la culla della civiltà occidentale; Europa meridionale e Medio Oriente. In effetti, il travertino fu usato nell'antico Egitto, dai Greci, e forse più famoso come mezzo per costruire letteralmente l'Impero Romano.

Per il famoso Colosseo romano si è utilizzato il travertino come materiale da costruzione chiave. E quell'effetto imperiale dello spettro cromatico oro-crema è sinonimo di tutto il periodo, e tutto dipende da ciò che le piastrelle di travertino, gli accessori, i paraspruzzi, le finiture, i lavandini e altro offrono anche al proprietario di casa moderno.

Con il contributo di Le Pietre Srl