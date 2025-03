IFC Films ha diffuso il trailer di "The Luckiest Man In America", un thriller che rievoca un'affascinante vicenda degli anni '80. Il film, diretto da Samir Oliveros, si basa su una storia vera che ha scosso il mondo dei quiz televisivi.

Al centro della trama c'è Michael Larson, un camionista disoccupato interpretato da Paul Walter Hauser, attore noto per le sue intense interpretazioni. Nel maggio del 1984, Larson fa la sua comparsa al quiz "Press Your Luck" della CBS, portando con sé un segreto che gli permetterà di vincere una somma di denaro senza precedenti.

Presentato in anteprima al prestigioso Toronto International Film Festival (TIFF) nel 2024, "The Luckiest Man In America" ha già suscitato grande interesse per la performance di Paul Walter Hauser. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche americane a partire dal 4 aprile 2025, offrendo al pubblico l'opportunità di rivivere uno dei momenti più controversi e sorprendenti della storia dei quiz televisivi.