L’artista non canta semplicemente delle cover ma la sua musica è pura magia in grado di trasformare i sogni in realtà e far vivere nuove emozioni.

Enzo di Napoli non è una “new entry” per i grandi palcoscenici e per la stampa, anzi ci correggiamo, il Maestro Enzo di Napoli. È conosciuto ai più grazie alla sua lunga carriera in cui grazie alle sue doti è entrato nel cuore di moltissime persone di ogni età.

La sua grande duttilità lo rende un’artista a tutto tondo, in grado non solo di cantare ed essere un leone da palcoscenico ma anche di presentare e coinvolgere il grande pubblico.

Le sue doti da musicista lo rendono un artista poliedrico, in grado di esaltarsi in qualsiasi situazione.

Perché io e altri miei colleghi abbiamo deciso di parlarvi di lui?

Nell’album Modugno Forever 2023 prodotto dalla Universal, considerata da molti la migliore casa discografica in circolazione, Enzo di Napoli re-interpreta le grandi e famose canzoni del maestro Domenico Modugno, ma non è finita qui…



Ha lanciato anche un nuovo singolo unico con sonorità che rimandano ai grandi brani del passato ma con delle sfumature moderne.

La copertina è curata anche nei minimi dettagli con grafiche che hanno attirato fin da subito la nostra attenzione.

Le grafiche sono uniche e non copiate da nessuno, insomma nulla è lasciato al caso.

Ho bisogno di te – Il nuovo singolo di Enzo di Napoli

Durante il tour Modugno Forever, l’artista omaggerà il pubblico con un grande regalo, il suo ultimo brano “Ho bisogno di te”.

Questo brano è stato scritto dal maestro Jenny Sarscone e arrangiato dal maestro Pino Camporeale. Un brano di vero spessore, infatti gli interpreti dopo aver lavorato insieme per oltre 40 anni sono riusciti ad esaltare le loro capacità artistiche in questo brano.

L’empatia ha avuto anche un ruolo particolarmente importante perché ha permesso un lavoro di squadra eccellente.

Questo brano nonostante sia stato lanciato da poco tempo ha fatto innamorare moltissime persone.

Centinaia di CD sono stati già richiesti e gli ascolti sui vari canali: Apple, Spotify, ecc… aumentano di giorno in giorno.



Ma chi c’è “dietro” Enzo di Napoli?

Il suo agente è un nome già molto conosciuto ai più, Fabrizio Chinaglia, rinomato impresario che tratta solo clienti di alto livello in diversi ambiti da più di 10 anni, come broker, cantanti, dj, artisti in diversi ambiti.

Nel corso del tempo Chinaglia ci ha sorpreso più volte con artisti di altissimo livello. Ormai per chi lo conosce è diventato una vera e propria garanzia, i suoi artisti non deludono mai le aspettative, questo è forse merito del suo occhio imprenditoriale.

Abbiamo cercato di metterci in contatto con Chinaglia per concordare un’intervista con Enzo di Napoli.

Ci ha risposto gentilmente che ci avrebbe fatto sapere ma che sicuramente Enzo di Napoli farà con piacere in quanto è una persona molto disponibile.

Non ci resta che aspettare aggiornamenti dal noto agente, si prevedono per il futuro tante news in merito a questo grande artista, ma di questo ne parleremo in altri articoli sicuramente!