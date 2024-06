Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 14 giugno nelle radio.

“Naked” è il nuovo singolo della poliedrica artista e cantautrice Rora, sui principali stores digitali e dal 14 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione curata nei minimi dettagli su cui scivola una esecuzione vocale impeccabile dell’artista che dona al tutto un forte impatto emotivo.

“Naked” è un brano dalle influenze R&B e soul-blues in cui la cantautrice si rivolge al suo partner, invitandolo a non spaventarsi delle sue emozioni intense e a non approfittare delle sue fragilità. Solo così potranno entrambi lasciarsi andare completamente, senza paura e senza doversi difendere. Tuttavia, la canzone non si rivolge solo al suo amante, ma ha anche un secondo destinatario: la musica stessa. Per la cantautrice, mostrarsi per quello che si è davvero, con le proprie imperfezioni, ed esprimere le proprie emozioni in musica senza paura è ciò che si avvicina di più al concetto di libertà.



“Potersi finalmente mettersi a nudo in musica può suscitare paura, ma anche liberazione.” Rora



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6mRjgGSGHHQ9nAvYcou2rq?si=KYEBAT9rTQWZfZWqQmf4nw



Storia dell’artista

Laura Fatato, in arte Rora, è una cantautrice siciliana della provincia di Messina. Sin da piccola sente l’esigenza di esprimere la propria anima attraverso la musica. Cresciuta circondata da musicisti e assecondata dal padre, polistrumentista, registra di piccole demo di cover e canzoni inedite. Rora impara a suonare da autodidatta la chitarra che diventa lo strumento con cui si accompagna e compone. Dopo aver terminato il liceo, inizia a cantare in diverse band locali di genere rock e pop. Numerose sono le apparizioni teatrali, dove Laura Fatato ha curato il lato musicale ispirandosi alla musica siciliana e portando alcune sue interpretazioni di Rosa Balistreri (tra queste: “Le Dindon”, “Andreuccio Fiordaliso e altre storie”, “L’eredità”, “Il vitalizio”). Si laurea in Lingue e Letterature straniere e insegna inglese, giapponese e spagnolo. Partecipa nel 2023 alla finale del contest Cantagiro come corista della cover band dei Pink Floyd: Eclipse Floyd Legend.

Il progetto “Rora” ha inizio durante la pandemia, conta quattro canzoni in inglese dalle nuances dream-pop, country-rock, soul, blues, le cui demo autoprodotte sono state registrate presso lo studio Geko-sound di Messina con arrangiamenti ed esecuzioni a cura di Laura Fatato, Simone Bombaci (batteria), Nello Fatato (basso), Nello Amante (chitarre). RORA collega musica e parole mescolando le lingue che conosce e raccontando, come in un diario, scenari di vita quotidiana che trasforma in immagini e atmosfere, prendendo ispirazione dalla malinconia nostalgica e poetica di Lana del Rey, l’aria country-folk alla Sheryl Crow, il soul-blues di Amy Winehouse, pop-rock alla KT Tunstall e le nuances della musica folk stile The Head and the Heart. Il 12 gennaio 2024 pubblica “Even exist”, un brano folk-pop, in cui risalta una ricerca di leggerezza, di amore, di conforto dai problemi che caratterizzano le nostre giornate e la paura che questi prendano il sopravvento, e si trasformino in buio totale. Attualmente in promozione nazionale con il nuovo singolo “Naked”.



Instagram: https://www.instagram.com/rora_fatato/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfcrd5XBl1lJ-byngbUr-eA

TikTok: https://www.tiktok.com/@rora0752?_t=8jMDlm90uEC&_r=1