La Asl Roma 1, quest'oggi ha comunicato la positività di 6 ragazzi di rientro da una vacanza a Porto Rotondo. Si tratta di due gruppi distinti, che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell'8 Agosto.

Questo, come memento per opinionisti e politici per i quali epidemia e ricoveri sono una fola. Ad ulteriore supporto di tale evidenza, la seguente nota social dell'Istituto Spallanzani:

Sempre a Roma, sono partiti i tamponi rapidi anche presso l’Aeroporto di Ciampino. I primi due voli atterrati a Ciampino i cui passeggeri sono stati sottoposti a controllo sono uno proveniente da Santiago de Compostela e l'altro da Valencia.

Nel frattempo, questo lunedì, all’Aeroporto di Fiumicino è stato individuato un terzo caso positivo grazie aitest rapidi. Dopo il caso di un ragazzo di Pescara di rientro da Malta e di una ragazza romana proveniente dalla Grecia, stavolta a risultare positivo è stato un ragazzo francese proveniente dalla Croazia (Spalato). Asintomatico e in ottime condizione, la persona è stata posta in isolamento.