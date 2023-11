Il 28 novembre 2023 ha avuto luogo la visita in Italia della Ministra svedese per il Clima e l’Ambiente Romina Pourmokhtari in occasione della High-level Conference on Green Transition – Sweden + Italy Green Alliance.

La visita a Roma e Milano della Ministra svedese per il Clima e l’Ambiente è stata organizzata dall'Ambasciata di Svezia e da Business Sweden nell’ambito della Sweden + Italy Green Alliance, la piattaforma di matchmaking nata per creare partenariati strategici tra aziende svedesi e italiane, per contribuire al percorso dell’Italia verso un'economia circolare e carbon neutral.

L’evento principale della visita è stata la Conferenza di alto livello sulla transizione verde, presso la Residenza dell’Ambasciatore di Svezia.

Rafforzare le relazioni italo-svedesi, promuovere lo scambio di conoscenze e creare una cooperazione sulla transizione verde e la diffusione dell’energia pulita, sono state le priorità della Ministra Pourmokhtari durante la sua visita in Italia.

La Ministra Pourmokhtari ha anche incontrato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci durante una visita alla Sala Operativa della Protezione Civile.