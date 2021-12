La collaborazione con Acquainbrick dimostra il costante impegno di Helbiz nella scelta di fornitori di eccellenza e attenti alla sostenibilità ambientale.

Helbiz Kitchen, business unit di Helbiz (HLBZ) leader mondiale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, annuncia la partnership con Acquainbrick, PMI innovativa italiana di proprietà di Ly Company, gruppo nato nel 2015 con la visione di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi monouso. Ly Company promuove valori e pratiche ambientali che coinvolgano non solo i loro prodotti, ma anche i loro sistemi operativi.

L’azienda è attiva sul fronte del recupero e riciclo dei materiali in esubero e lo stesso stabilimento italiano di Acquainbrick si distingue per l’alto tasso tecnologico e il bassissimo impatto ambientale. Grazie a questa collaborazione, Acquainbrick è fornitore ufficiale dell’acqua Helbiz Kitchen, disponibile solo in brick di cartone totalmente riciclabile e composto per l’80% di materie prime vegetali.

Grazie alla sua struttura multistrato, le proprietà organolettiche dell'acqua vengono preservate da luce e calore, mentre l’imbottigliamento in ambiente asettico assicura un elevato grado di qualità del prodotto. L’acqua risulta inoltre libera dalle microplastiche: infatti, da uno studio sviluppato dal Dipartimento di Geologia e Scienze Ambientali dell’Università Stato di New York, è risultato che in un campione di circa 260 bottiglie in plastica, il 93% fosse contaminato da microplastiche. Helbiz Kitchen continua quindi il proprio impegno verso la scelta di fornitori con l’obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti di qualità, che riflettano la propria missione aziendale: sostenibilità e rispetto ambientale.

«Siamo orgogliosi della collaborazione con Acquainbrick: la loro qualità produttiva si combina perfettamente con il nostro impegno in cui il green sarà l’unica opzione disponibile» - ha dichiarato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen. «Helbiz Kitchen si distingue nel mercato del food delivery grazie ad un’elevata attenzione nella scelta dei propri fornitori, per garantire al cliente il miglior prodotto possibile».

Ha dichiarato Christian Creati, CEO di LY Company Italia «La partnership con una realtà come Helbiz Kitchen è un traguardo importante, fondato su una comune sinergia di valori per un futuro sostenibile, una responsabilità che siamo orgogliosi di portare avanti fin dalla nascita del progetto Acquainbrick».

Le ordinazioni su Helbiz Kitchen sono attive per 12 ore al giorno, dalle 11:00 alle 23:00, 7 giorni su 7, attraverso l’app Helbiz. Grazie a un’unica app, oltre a scegliere il mezzo migliore di micromobilità, con un unico ordine e un'unica consegna, i clienti potranno scegliere di avere a domicilio tutte le 6 specialità gastronomiche di Helbiz Kitchen.