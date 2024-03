L'8 marzo 2024 LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, realizzato in collaborazione con LAZIOcrea, per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio - porta sul palco dell'Auditorium Conciliazione di Roma una serata all'insegna della musica, dei giovani e delle eccellenze del territorio con Noemi in uno speciale concerto che vedrà l'apertura di due vincitori, Guidobaldi e Lorenzo Luiselli, e Federica Carta.

La data dell'evento è simbolica: nel pomeriggio dalle 18.00 si terrà una tavola rotonda con l'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre dal titolo "Donne: forza, coraggio, resilienza. Il testimone alle nuove generazioni" con la partecipazione di diverse personalità del mondo dello spettacolo, cultura e dello sport.

Il concerto sarà l'occasione per omaggiare la Giornata Internazionale della Donna ospitando nel teatro di Via della Conciliazione una delle più apprezzate cantanti italiane, una voce potente e al tempo stesso raffinata che, con oltre 15 anni di carriera alle spalle, porterà sul palco i suoi ultimi lavori insieme ai brani più noti.

Prima di Noemi, il palco dell’Auditorium vedrà un’altra protagonista della scena musicale italiana, Federica Carta. La cantautrice romana, classe 1999, porterà sul palco alcuni dei suoi pezzi più conosciuti e amati dal pubblico.

Ad aprire il concerto saranno il vincitore LAZIOSound 2023 della categoria cantautori, Guidobaldi e il vincitore assoluto 2023, astro nascente della musica classica Lorenzo Luiselli.

Recentemente uscito con il suo nuovo singolo, Bandiere, Matteo Guidobaldi, in arte Guidobaldi, è un cantautore indie-rock italiano nato a Roma nel 1994. Il suo album d'esordio “Scusate il ritardo”, uscito nel 2021, è stato prodotto da Marco Proietti e distribuito da Believe Digital. Con il suo ultimo singolo “Dire mi manchi” scritto con Marco Proietti e uscito a novembre 2021, ha vinto il contest Songwriting Heroes’ di LAZIOSound 2023. Le influenze nei suoi lavori spaziano dal britrock ai classici del pop italiano degli anni '60 e '70: i suoi idoli sono Paul McCartney, Alex Turner e Mina. Guidobaldi ha tenuto diversi concerti in tutta Italia, anche in apertura di grandi artisti dell’indie italiano come Eugenio In Via Di Gioia e Margherita Vicario e ha partecipato grazie a LAZIOSound allo Sziget Festival di Budapest, uno dei festival musicali più importanti al mondo, e a Spaghetti Fest a Villa Ada. Sta scrivendo il suo nuovo album.

Vincitore assoluto 2023 e vincitore nella categoria I Love Mozart del contest della Regione Lazio, Lorenzo Luiselli è un giovane fenomeno della classica del Lazio. Classe 2008, ha debuttato in pubblico nel 2017, e nel 2021, nell’ambito di Itinerari Farnesiani – Dimore in Musica, e a Viterbo nel 2018 e 2021, in occasione del festival I bemolli sono blu, si è esibito con musiche di Bach, Haydn, Mozart e Beethoven.

Ore 21.00 Auditorium Conciliazione - Via della Conciliazione 4, Roma

ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.com