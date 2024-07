Vorrei porre l'attenzione sulle parole pronunciate ieri all'Angelus da Papa Francesco, c'è molto per cui riflettere… Il Papa ha detto: “E mentre nel mondo c’è tanta gente che soffre per le calamità e la fame, si continua a costruire e vendere armi e a bruciare risorse alimentando guerre grandi e piccole. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare, e contraddice lo spirito di fratellanza dei Giochi Olimpici appena iniziati. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle: la guerra è una sconfitta!”

Giuseppe B.